L’Italia non sia più una Repubblica fondata sul rinvio La versione di Tivelli

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “è unasulla deroga”, sosteneva Paolo Ungari, già consigliere parlamentare e professore ordinario di Storia del diritto italiano. Un concetto vero tutt’oggi perché la nostra legislazione è una sorta di fiera di deroghe, ma purtroppo – ciò che forse è più grave –degli ultimi decenni è unasul “”. Siamo l’unico Paese europeo (e forse anche al mondo) in cui regolarmente da tantissimi anni, a cavallo tra la fine dell’anno e la prima parte dell’anno nuovo, come in questi giorni, viaggia dal Senato alla Camera un decreto “milleproroghe”. Una sorta di salsicciotto, in uso in quelle aree del Paese in cui si usano tutti i resti del maiale, viene regolarmente messo un po’ di tutto. Non poteva, ovviamente, mancare la ...