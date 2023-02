L' intervista - De Cicco Koelliker | Il futuro è già nel presente

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Studi alle università di Napoli e Torino, una lunga esperienza nel mondo automotive maturata alla FCA e alla Kia, Gustavo Deè oggi fleet & remarketing director del Gruppo. Nel 2022 avete registrato tempi di consegna più lunghi per le flotte?La situazione che si è venuta a creare a livello mondiale ha indubbiamente influenzato i tempi di consegna dei veicoli, che si sono inevitabilmente dilatati. La pandemia, la crisi dei semiconduttori e la guerra in Ucraina hanno causato forti rallentamenti, non solo legati alla disponibilità dei prodotti, ma anche alle difficoltà nei trasporti. Le tempistiche sono più lunghe e non facili da programmare, a causa di uno scenario in continua evoluzione. Ora più che mai è necessario lavorare all'insegna della massima flessibilità e con capacità di adattamento ai cambiamenti e devo dire che i brand ...