L' integralismo ideologico è un suicido | Salvini sulle auto green

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Penso che a tutti stia a cuore la qualità di aria, acqua ed avere un ambiente più pulito. Questo però non significa licenziare milioni di operai e far chiudere migliaia di azienda. L'del solo elettrico è un suicidio ed un regalo alla Cina”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteorispondendo al Question Time al Senato a seguito dell'interrogazionetrasformazioni nel settore dei trasporti in relazione alle nuove normeemissioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev