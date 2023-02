L' influenza aviaria si sta diffondendo in nuovi paesi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) (Adnkronos) - L'sta raggiungendoangoli del pianeta ed è diventata endemica per la prima volta in alcuni uccelli selvatici, che trasmettono la malattia al pollame. I focolai del virus si sono estesi in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa, dove hanno dimostrato di non venire sconfitti dal caldo estivo o dalle gelate invernali. Intanto, anche Argentina e Uruguay hanno dichiarato l'emergenza sanitaria nazionale, dopo che i funzionari ambientali hanno confermato le prime infezioni nei loro rispettivi

, l'emergenza di rischio di una pandemia scatta in Uruguay Il governo dell 'Uruguay allerta la nazione dopo aver registratola morte per l'alcuni esemplari di cigni dal collo ...L'emergenza sanitaria è stata dichiarata anche dal governo dell'Uruguay per l'dopo la morte di alcuni esemplari di cigni dal collo nero, come scrive il quotidiano El Pais di ...

