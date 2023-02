Cristoforo Colombo partì da Palos in cerca dell', e tornò a casa avendo'America. Lucinda Lawson dell'università di Cincinnati, invece, è partita per la Tanzania in cerca di un rospo particolarmente raro, ed è tornata a casa avendo ...aveva fatto sapere che non era una scelta gradita , ... perché avrebbe evocato'impero britannico. Con i suoi 105,6 carati, ...nelle miniere indiane di Golconda, ha fatto parte del ...

L’india ha scoperto un gigantesco giacimento di litio. Può diventare il terzo fornitore mondiale DDay.it

Scoperta in Tanzania una specie di rana muta Focus

"L'idra dell'informazione", ovvero il volto violento e pericoloso delle ... articolo21

Anni '60, il fascino discreto dell'India | il manifesto Il Manifesto