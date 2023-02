L’impatto dell’adozione del CBDC in Italia

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) A livello globale, l’uso delle valute digitali delle banche centrali () è in aumento. L’è una delle nazioni che mostra un maggiore interesse in questo settore, con la Banca Centralena che ha recentemente dichiarato la sua intenzione di indagare sui possibili vantaggi e rischi dell’emissione di una. In questo saggio esamineremo le implicazioni dell’implementazione di unainper la nazione e il suo sistema finanziario.del mercato Forex Il mercato FX è un settore in cui l’implementazione di uninpotrebbe avere un impatto. Il mercato forex è il più grande mercato finanziario del mondo e un mercato mondiale per lo scambio di valute. L’utilizzo di unin ...