Libera Chiesa in libero Stato Dalla firma dei Patti Lateranensi a oggi | tra luci e ombre

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ieri èMercoledì delle Ceneri, una delle pietre miliari sulla strada che percorre ogni anno la liturgia dellaCattolica. Era l’11 febbraio 1929 quando il Vaticano, in persona del Segretario di, S.E il Cardinale Gasparri e del Capo del Governo Italiano, S.E. il Cavalier Mussolini, si trovarono allo stesso tavolo per sottoscrivere un accordo che avrebbe dovuto disciplinare la convivenza da separati in casa con buoni rapporti delle due realtà. Nel perimetro ideale delloitaliano, oltre al Governo Laico della nazione, avrebbe avuto titolo di sovranità territoriale anche la Santa Sede, residenza della massima autorità della religione cattolica in terra, il Papa. Le diverse centinaia di anni trascorsi in costanza delle combine non regolate le più disparate tra potere temporale e potere spirituale, ...