L’ex Juventus e Napoli Fernando Llorente annuncia il ritiro

(Di giovedì 16 febbraio 2023)attaccante dellae del, hato in tv il suo. Rimasto svincolato alla fine del suo contratto con l’Eibar nel giugno 2022, “il Re Leone” ha così parlato: “Adesso è tutto chiaro. Continuerò a mantenermi in forma giocando a padel”. Due volte campione d’Italia con la(2014, 2015), vincitore dell’Europa League con il Siviglia (2016),vanta anche 24 presente con la Nazionale spagnola, con cui ha messo in bacheca il Mondiale del 2010 e l’Europeo del 2012. SportFace.

