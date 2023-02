L’educazione sessuo-affettiva spaventa gli adulti | ma serve ai giovani

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Fa più ridere o dispiacere la concezione che hanno alcune generazioni (evitiamo l’ageismo) sulgli, ma non è indirizzata a loro. I social negli ultimi anni hanno avuto un ruolo centrale neltra l? giovan?. L’approdo di divulgator? sui social media ha spinto l? ragazz? a cercare riposte online, per compensare una lacuna di informazioni a casa o a scuola. La critica alla materia educazione sessuale muove i suoi passi su alcuni errori comuni, come non fare distinzione tra “sessualità” e “sesso”. Pro Vita & Famiglia per esempio crede che...