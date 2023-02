Le sopracciglia si mettono in evidenza | e sono trend se colorate e marcate

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Nei primi dieci anni del Duemila sembrava quasi impossibile arrivare a dire questa cosa: lesi indossano, evidenziate,. In pratica: bold. Se infatti nell'era Y2K c'era chi non lasciava passare un mese per correre dall'estetista a farsi radere completamente o per metà le sopraccigila, ora c'è la voglia di esibirle al naturale. Si portano grafiche, ricchissime, lunghe, ma sempre ben curate. Della serie che non devono fuoriuscire dai bordi ma devono essere fantasticamente folte. E la tendenza più curiosa che ci ha colpiti, positivamente, l'abbiamo ammirata sulla passerella newyorkese del brand emergente Melke. Per lo show autunno-inverno 2023, il marchio gender-fluid che evita il greenwashing, capitanato dalla stilista Emma Gage, è un inno all'ottimismo (non stupisce del resto, la collezione l'ha chiamata ...