Le mille panchine di Spalletti «Poi smetto» Ma è una bugia Corsera

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ledi. Lasima sarà domani, venerdì, contro il Sassuolo. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Ha vinto in Russia,. Ma vuoi mettere uno scudetto in Italia, a Napoli per giunta, città di Maradona che lo aspetta da 33 anni?per fare la storia, ed è un punto (o forse anche più di uno) di merito che legittimamente vuole appuntarsi al petto. La chiave? L’entusiasmo, lo stesso che aveva a Empoli, quello che lo travolse a Udine. Gli anni si susseguono in ordine sparso nella sua testa:giorni in panchina,emozioni,partite senza un unico cliché. Perché Lucio è così: una fabbrica di idee, un vulcano di intuizioni. Ed è un uomo innamorato di ...

Luciano Spalletti, 63 anni, taglia il traguardo venerdì contro il Sassuolo: da Empoli, a Roma a Milano e poi in Russia: i momenti più significativi della sua carriera ...