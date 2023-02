Le Iene | il servizio di Stefano Corti svela il costo degli anelli di fidanzamento di tre coppie di vip

(Di giovedì 16 febbraio 2023) A Lesi è sbizzarrito nel far valutare ildidi tredi vip. Scopriamo insieme di chi si tratta e...qual è il valore

A Leè andato in onda, nella scorsa puntata, undi Stefano Corti che portava tre coppie vip - Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, Guenda Goria e ...Dopo il minuzioso racconto, ilde "Le" si conclude con una delle presunte vittime che va nel negozio, negozio che ritiene essere per la maggior parte suo, per chiedere spiegazioni anche ...

Accusato di truffe d'amore. Il servizio de "Le Iene" ciociariaoggi.it

Fabrizio Pignalberi protagonista di un servizio delle Iene ciociariaoggi.it

‘Le Iene’ a Frosinone per smascherare un presunto truffatore FrosinoneToday

Stefano e Veronica, la vita in Van e Le Iene: Ci sentiamo delusi e presi in giro Cuneodice.it

Il presunto truffatore scovato da ‘Le Iene’ ci mette la faccia: “Sono solo calunnie” FrosinoneToday

A Le Iene, Stefano Corti si è sbizzarrito nel far valutare il costo degli anelli di fidanzamento di tre coppie di vip. Scopriamo insieme di chi si tratta e...qual è il valore degli anelli!Servizio che inizia con le urla di una donna, una delle presunte vittime del raggiro, poi l'arrivo di Pelazza per farsi spiegare dall'uomo, circa il suo comportamento di cui viene accusato dalle tre ...