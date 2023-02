“Le hanno rubate” Furto choc al GF Vip 7 | la denuncia dei concorrenti | autori indagano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Bufera al GF Vip 7: alcunito la sparizione di indumenti intimi e ora il mistero sta regnando sovrano nella casa più spiata d’Italia. Ovviamente il pubblico sta seguendo con estrema attenzione l’accaduto, che potrebbe avere delle ripercussioni sugli ipotetici responsabili. Una situazione inaspettata, che sta lasciando tutti senza parole. Nemmeno i diretti interessati riescono a comprendere come sia stata possibile una cosa del genere, ma purtroppo è successo tutto alle loro spalle. Quindi, nella casa del GF Vip 7 deito questa sparizione di indumenti intimi, che non sono stati più ritrovati da un momento all’altro. Intanto, nel reality show di Alfonso Signorini ci sarebbe stata anche una nottata bollente tra Daniele e Oriana ...

...compagnia di Lercara Friddi li avevano sorpresi alla guida di due autovetture risultatea ... Da quell'episodio sono stati ricostruiti tutti gli altri furti in casa: gli indagatifatto ......palermitani sono stati arrestati oggi dai carabinieri della compagnia di Lercara Friddi che... alla guida di due autovetture successivamente risultatenella città di Palermo, e armati di ...

Sei bici da corsa rubate nella notte alla Savoldelli di Lallio Prima Bergamo

Così Sanremo 2016 ha "rubato" la scenografia: Rai condannata a ... Open

Pagliare, tornano i ladri Rubati preziosi e soldi il Resto del Carlino

MASSALENGO Attacco alla Bcc Centropadana: la cassaforte rubata ... Il Cittadino

PlayStation 5: le hanno rubate tutte | Una storia assurda che non ... Player.it

Uno studente dell’istituto Cine Tv Rossellini ha denunciato come un professore lo abbia costretto a spogliarsi in bagno per farsi perquisire, ...I Carabinieri di Lercara Friddi hanno eseguito cinque misure cautelari a carico di altrettanti trentenni palermitani che dovranno rispondere delle ...