Le affermazioni “dissidenti” di presidenti ed ex premier europei contro l’appoggio incondizionato a Zelensky

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Voce del dissenso secondo alcuni, voce del buon senso secondo altri. Sullo sfondo degli abbracci e dei sorrisi del vertice di Kiev, che ha sancito la generosità degli aiuti finanziari e militari da parte dell’Unione Europea, qualsiasi parola di prudenza o di equilibrio da parte dei politici nazionali suona come dissidente. Qualunque posizione non allineata al percorso che porta allo stotale con Mosca appare una sfida al tripudio di bandiere gialle e blu che si è visto al summit del 3 febbraio. Quei colori che accomunano UE e Ucraina vengono proposti come gli unici possibili per i Paesi, oggi e per sempre. Le attenzioni di Bruxelles versosi stanno facendo troppo impegnative per alcuni governi, criticati dai propri elettori e dai propri cittadini. La vittoria dell’Ucraina viene presentata come uno slogan che ...