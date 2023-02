Le 10 destinazioni più belle per il Carnevale in Italia

Leggi su viagginews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Inè tempo di, ovviamente tutti conosciamo quello di Venezia ma questa non è l’unica festa strepitosa a cui prendere parte. Ci sono almeno altre diecinel Paese che promettono unaltrettanto scoppiettante, coinvolgendo tutta la città con maschere, canti e balli per tutta la settimana e in particolare per il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com