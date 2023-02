Lazzàro Confagricoltura Puglia | Xylella | bene tutti gli sforzi per una nuova “riforma fondiaria” 

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 16 febbraio 2023) “Tutte le misure che supportano gli imprenditori agricoli, e in questo caso specifico, il processo di ricomposizione fondiaria e la rigenerazione dei territori interessati dallafastidiosa sono da plaudire e da supportare”. Così il presidente diLuca Làzzaro sull’emendamento approvato a prima firma di Luca De Carlo (FdI) al dl Milleproroghe, in esame in commissione Affari costituzionali del Senato. Le agevolazioni – è previsto nel testo dell’emendamento – valgono come incentivi statali. Per il 2023 saranno esentati dall’imposta ipotecaria e da quella catastale gli atti di trasferimento a titolo oneroso – a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali – dei terreni (interessati dall’evento patogeno) qualificati come agricoli, di valore economico inferiore o uguale a 50.000 euro e, ...