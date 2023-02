... quellanon avrebbe potuto farcela per mancanza di alternative in panchina (frecciata al ds). Questa parole sembrano una critica indiretta alla situazione attuale dove lasta ...Commenta per primo Nei mesi scorsi si era parlato molto, in casa, di un rapporto ormai logoro tra Lotito e. Senza dimenticare le divergenze tra il tecnico Sarri e il direttore sportivo sul mercato. Ma secondo quanto riferito da Il Messagero, il patron ...

TMW - Lazio, si lavora al rinnovo triennale del ds Igli Tare: la situazione TUTTO mercato WEB

Lazio, Tare: "Conference importante. Su Marcos Antonio..." Corriere dello Sport

Lazio, Tare ha le idee chiare: 'Dobbiamo riscattare l'Europa League, Marcos Antonio va aspettato' Calciomercato.com

Lazio, Tare: "Non sottovalutiamo la Conference. A Marcos Antonio dobbiamo dare tempo" TUTTO mercato WEB

La Lazio lavora per il Cluj e intanto Lotito prova a blindare a Formello il ds Tare TUTTO mercato WEB

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Igli Tare. Queste le sue parole: “Io penso dopo un Europa League con grande delusione, penso che in questa competizione dobbiamo dare il massimo. Anche la ...A pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Lazio e Cluj, valido per i play off di Conference League, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Igli Tare. Questa l’analisi ...