Lazio | Sarri snobba la Conference League | ' Priorità alla Serie A' Col Cluj sarà turnover

ROMA - 'L'Europa ci interessa ma il campionato è una priorità'. Parola del tecnico dellaMaurizioche, alla vigilia del play off di Conference League contro il Cluj, fa il punto della situazione e senza troppi giri di parole indica la strada: 'Il campionato è una priorità ...... ma lavuole onorare la Conference League. Sono attesi circa 10.000 spettatori per la gara di andata dello spareggio europeo contro il Cluj (stasera, ore 21) eha in testa un turn over ...

Lazio, Sarri: "Immobile Leggero sottofondo di giramento. Non può giocare due gare in tre giorni" TUTTO mercato WEB

Lazio News / Le priorità di Sarri, l’obiettivo di Hysaj: rassegna stampa Cittaceleste.it

Sarri: "Alla Juve mi dissero di concentrarmi sull'Inter perché la Lazio non poteva farcela per lo... Fcinternews.it

Lazio, Sarri: “Campionato è una priorità per noi. A livello di introiti…” fcinter1908

FORMELLO - Torna l'Europa, ecco l'esordio in Conference League. Maurizio Sarri parlerà alle 14 in conferenza stampa, presenterà la sfida d'andata di domani con il ...La Lazio ospita il Cluj all'Olimpico per l'andata dello spareggio che mette in palio un posto per gli ottavi di finale di Conference League. Sarri potrebbe fare turnover ma dare comunque spazio a Immo ...