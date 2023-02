Lazio-Cluj oggi in tv | Conference League 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tornano le coppe europee, e con loro anche la. La terza competizione continentale parte con i playoff per accedere agli ottavi di finale tra le seconde nei gironi e le ‘retrocesse’ dall’Europa. Tra di loro c’è anche la, che accoglierà ilall’Olimpico. La squadra di Maurizio Sarri vuole rialzarsi dopo il ko subito in campionato dall’Atalanta che ha complicato la lotta per un piazzamento in Champions. Con il campionato che rappresenta la priorità dei biancocelesti, ci si potrà aspettare un bel po’ di turnover in vista della partita di domenica con a Salernitana. Il match si giocherà probabilmente in un Olimpico abbastanza vuoto. I tifosi capitolini stanno disertando la sfida europea a causa dei prezzi alti della partita: solo 8000 i biglietti ...