Lazio - Cluj | alle 21 la gara d' andata dei playoff di Conference League | come vederla in streaming gratis 

(Di giovedì 16 febbraio 2023), questa sera21 dallo Stadio Olimpico lad'deidi. Il match sarà trasmesso in tv eda Sky, Dazn e Now, e gratis insu calcio.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il match di stasera contro il Cluj. Ecco l'elenco: Portieri: Magro, Maximiano, Provedel. Difensori: Casale, Gila, ...

Lazio-Cluj si sfidano sul terreno dell'Olimpico: ecco come e dove puoi vedere la partita di Conference League in diretta streaming.La Lazio si trova in Conference dopo essere stata "retrocessa" dall'Europa League in cui ha raggiunto solo il terzo posto nella fase a gironi, alle spalle di Feyenoord e Midtjylland nel gruppo F.