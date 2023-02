Lazio agli ottavi di Conference League se… Tutte le combinazioni in vista del ritorno con il Cluj

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Lavince contro ilper 1-0 nell’andata dei sedicesimi di finale di2022/2023, ecco allora di seguito tutti gli scenari per quanto riguarda leche portano i biancocelestidi finale al termine del doppio confronto. Innanzitutto è bene ricordare come già dallo scorso anno sia stata cancellata la regola del gol fuori casa in trasferta. Per questo motivo, i viola hanno sì due risultati su tre indel, ma non avranno più il vantaggio del gol in trasferta che vale doppio. Per cui, lanon potrà perdere fuori casa, nemmeno col minimo scarto, in quel caso sarebbero supplementari. Pareggio o vittoria valgono i quarti....

... lascende in campo questa sera per affrontare il Cluj. Nell'andata degli spareggi, la squadra biancoceleste cercherà di compiere un primo passo verso la qualificazioneottavi e proverà a ...... le limitazioni di 1° livello - esclusivamente in tale giornata - saranno applicate solo... fornite da Arpa, che indicano sull'area di Roma, per i prossimi giorni, il permanere di una ...

Lazio agli ottavi di Conference League se… Tutte le combinazioni in ... SPORTFACE.IT

Lazio - CFR Cluj (1-0) Conference League 2022 la Repubblica

Lazio-Cluj dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: le formazioni ... Fanpage.it

Conference League: in campo Lazio-Cluj, segui la cronaca testuale. Sporting Braga-Fiorentina 0-4 RaiNews

Conference League, possibile incrocio agli ottavi tra Lazio e Fiorentina Il regolamento Lazio News 24

ROMA (ITALPRESS) – La Lazio vince di misura per 1-0 il primo round contro il Cluj nei play-off di Conference League. Nella gara di andata allo ...Basta un gol di Ciro Immobile per battere il Cluj all’Olimpico nell'andata del play-off di Conference League. Un match che si è fatto subito in salita per la Lazio, rimasta in ...