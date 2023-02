Lavoro | Scotto | ' bene proposta Fiom | sì a indagine su lavoro industriale'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Ho condiviso molto la relazione di Michele De Palma oggi a Padova al congresso nazionale della-Cgil. Una sfida a tutta la politica a ridare centralità alcome protagonista fondamentale per governare una transizione ecologica e produttiva socialmente sostenibile". Così Arturo, coordinatore nazionale di Articolo Uno. "L'appello all'unità sindacale, la centralità del contratto nazionale del, la necessità di una legge sulla rappresentanza, il salario minimo, la lotta alla precarietà sono indicazioni importantissime innanzitutto per la sinistra politica. Credo che sia giusto accogliere la richiesta del segretario generale delladi unaconoscitiva del Parlamento ...

richiesta del segretario generale della Fiom di una indagine conoscitiva del Parlamento sul lavoro. Ma soprattutto per chi pensa che serva continuare un processo costituente che metta in piedi quello che ancora non c'è: un grande partito del lavoro, socialista ed ecologista'. Così Arturo Scotto

