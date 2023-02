Laura Pausini celebra i 30 anni di carriera con una 24 ore live

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’artista italiana più premiata nel mondo si esibirà in tre concerti gratuiti a New York, Madrid e Milano: come partecipareperre i suoi trent’di, si esibirà in una maratonasenza precedenti: #30, tre special performance in 24 ore, a ingresso libero, previa registrazione e fino a esaurimento posti, salvo dotazione riservata. La prima a New York, la seconda a Madrid e il gran finale a Milano, una vera e propria sorpresa dedicata ai suoi fan. L’artista italiana più premiata del mondo, dopo aver venduto più di 75 milioni di album, aver calcato i palcoscenici più prestigiosi, collaborato con gli artisti che hanno segnato la storia della musica e aver conquistato i riconoscimenti più prestigiosi tra cui un GRAMMY® Award, quattro ...

Cantautrice, ha al suo attivo collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra e Ghali e scritto testi per diversi artisti e tra questi figura. Ora l'appuntamento è per il 29 ...

Il 27 febbraio saranno esattamente trent'anni dal 1993 quando l'allora 18enne Laura Pausini vinse il Festival di Sanremo. La cantante romagnola, pluripremiata ...