Laura Antonelli | chi era | età | carriera | film | come è morta | marito | figli e vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Daniela Poggi, il cantautore Simone Cristicchi e l’attrice Francesca D’Aloja, che sarà in collegamento. Loro ricorderanno, l’attricenel 2015 e lo faranno in occasione dell’uscita di un documentario dedicato proprio a lei, dal titolo ‘La diva malinconica’. Dagli esordi al debutto di, all’anagrafeAntonaz, è nata a Pola il 28 novembre del 1941 ed èa Ladispoli il 22 giugno del 2015. Lei è stata una grande attrice, che ha raggiunto l’apice del successo negli anni ’70 e ’80, ...