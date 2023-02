Laura Antonelli | chi è il marito | età | lavoro | figli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione pomeridiana di Rai 1 condotta da Serena Bortone in onda tutti i giorni a partire dalle ore 14.00. Tra i temi della puntata si parlerà anche di, l’attrice italiana scomparsa nel 2015. Ma se sulla sua carriera abbiamo molte informazioni cosa sappiamo della sua sfera privata? Cosa sappiamo suldiè stata una celebre e famosa attrice degli anni settanta e ottanta e ricoprì molteplici ruoli, dalla commedia erotica, al dramma senza tralasciare le pellicole d’autore. Non tutti sanno che ha preso parte anche ad alcuni prodotti della televisione come per la miniserie Gli indifferenti. Ciò le permise di acquisire ulteriore ...