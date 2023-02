Latina | McDonald’s e Fondazione Ronald McDonald donano 333 pasti caldi a settimana

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023)– La terza edizione di Sempre aperti a donare arriva nella provincia di, doveper l’Infanzia333ad alcune strutture caritative del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà, convenzionate con Banco Alimentare del Lazio e altri enti locali. I ristorantidiFiori in Viale Pierluigi Nervi, diRomagnoli in Romagnoli, diIsonzo in Via Isonzo, di Formia in Via Vitruvio e di Terracina in Via Pontina sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della ...