L’assoluzione di Berlusconi costringe Meloni a occuparsi di giustizia auguri

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Condi Silvionel processo Ruby ter – il fatto non sussiste secondo il tribunale di Milano – torna il film di una storia giudiziaria diventata la più cruenta battaglia politica che ha connotato la cosiddetta Seconda Repubblica. Una vicenda giudiziaria iniziata quasi 30 anni fa, con il primo avviso di garanzia che il Cavaliere aveva ricevuto a Napoli mentre faceva gli onori di casa ai coniugi Clinton nelle vesti di presidente del Consiglio, dopo aver clamorosamente vinto nel 1994. È passato così tanto tempo che sembra di rivedere immagini in bianco in nero del violento scontro tra centrodestra e centrosinistra, all’ombra del braccio di ferro tra nuovo potere politico e le toghe rosse. Lui, che ha visto passare sul palcoscenico italiano e internazionale, vagonate di presidenti e capi di Stato in Italia e all’estero, è ancora tra ...