L’assoluzione del Cav e la Repubblica fondata sulla gogna

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Al direttore - C’è un quotidiano che prima prende in giro Calenda perché ha detto che gli elettori talvolta sbagliano, poi pubblica l’editoriale di una politologa affranta perché gli elettori hanno premiato il “governo dei peggiori”.Michele Magno Curioso di vedere come quel quotidiano moralista, oggi, cercherà di dimostrare che il governo dei peggiori non è solo quello che governa l’Italia con la politica ma è anche quello che governa l’Italia con la giustizia. E curioso di vedere cosa diranno i giornalisti che per anni hanno campato sul processo farsa costruito contro Berlusconi sul caso Ruby per dimostrare che i magistrati che hanno assolto per la quarta volta Berlusconi sono in fondo berlusconiani anche loro. Ci sarebbe da ridere, se non ci fosse da piangere e se non ci fosse da ricordare cosa vuol dire vivere in unasul ...