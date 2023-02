L' Assemblea generale Onu annuncia che la prossima settimana voterà una bozza di risoluzione di pace

16 feb 07:06 Ucraina,Onu voterà il 24 febbraio su risoluzione di pace L'delle Nazioni Unite voterà la prossima settimana una bozza di risoluzione che sottolinea 'la ...... dalle intemperie, da danni accidentali e, in, dalla deteriorabilità degli edifici. Spetta ...straordinari in condominio e in tal caso non sussiste per lui l'obbligo di indire un'...

L'Onu voterà una bozza di risoluzione di pace in Ucraina AGI - Agenzia Italia

Massari incontra presidente Assemblea Generale, food security e ... OnuItalia

FLAI CGIL Parma, l'Assemblea Generale elegge la nuova segreteria ParmaToday

La Green Community dell'Umbria Etrusca convoca la sua ... OrvietoNews.it

Assemblea regionale Uil, dal lavoro all'autonomia RaiNews

Il 24 febbraio l'assemblea generale delle Nazioni Unite voterà una bozza di risoluzione di pace "giusta e duratura". Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, atteso all'Onu, afferma che "la sua ...L'Onu voterà la prossima settimana una bozza di risoluzione che sottolinea "la necessità di raggiungere, il prima possibile, una pace globale, giusta e duratura" ...