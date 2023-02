(Di giovedì 16 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Si sono sfiorati a lungo. E ora si amano. Tra il Cagliari e Gianlucaè natastoria d'amore. "Che voglio duri almeno tre anni. Perché sto benissimo e voglio la Serie A. Sono un caratteriale, vincere è bello, ti fa sentire vivo". A 33 anni il centravanti che ...Delgrado al 90' ha siglato su calcio di rigore il gol della bandiera cegliese,rete tardiva e ... Lorusso, Carriero,, Petruzzi, Convertini D. All. Semeraro. Arbitro : Lembo di Bari. Note : ...

Lapadula, una raffica di gol a suon di musica: "Ma dopo 19 club mi fermo a Cagliari" La Gazzetta dello Sport

Cagliari, Lapadula ammette: "Qui per almeno tre anni" Sportitalia

Cagliari, Lapadula: "Giulini tra i migliori presidenti avuti. Dispiaciuto ... pianetaserieb.it

Lapadula è una sentenza, la volontà non basta al primo Benevento ... anteprima24.it

Cagliari, Ranieri: “Mostrato grande carattere, Lapadula un esempio” Centotrentuno.com

Il bomber del Cagliari Gianluca Lapadula, intervistato da La Gazzetta dello Sport, descrive la sua stagione in Sardegna FUTURO. “Non vedo altro che Cagliari e qui c’è un presidente in cui credo. Giuli ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...