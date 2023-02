L’abitacolo di Open | Giorgio Mulé | «Dopo le regionali governo blindato E ora si apre la partita delle nomine»

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Giorgia Meloni “ha solo bisogno di prendere qualche tachipirina per risolvere i malanni di stagione. Ma non rischia malanni politici, ilè più forte di prima”. Lo sostienepartecipando asu. «Giorgia Meloni è sempre la stessa», continua il vicepresidente della Camera, «ed è lei quando nell’ultimo comizio per Francesco Rocca riassume gli atteggiamenti e la postura che aveva in altre campagne elettorali come è sempre lei quando partecipa al consiglio europeo e sa tenere il punto con Emmanuel Macron. Non è una politica con il vestitino addosso cucito secondo le occasioni». Ilora ha davanti a sé la campagnadi primavera: «e quello è un canovaccio già scritto», ironizza Mulè, «si dirà che questo è ...