La vita tormentata di Laura Antonelli | chi erano mariti e amori

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il periodo d’oro da punto di vista artistico diè quello compreso fra gli anni ’70 e ’80, quando fu protagonista di film che la consacrarono come uno dei sex symbol del nostro cinema. A darle la popolarità furono soprattutto commedie erotiche come La rivoluzione sessuale, Malizia, Peccato veniale, Divina creatura, Il merlo maschio e Sessomatto. Arrivarono anche film d’autore come Gran bollito, Passione d’amore e L’innocente, quest’ultimo per la regia di Luchino Visconti e tratto dall’omonimo romanzo di Gabriele D’Annunzio. Nel corso degli anni ’80 laprese parte soprattutto a film tv e di cassetta; ricordiamo Grandi magazzini, Viuuulentemente mia e Disperatamente Giulia. Dagli ’90 in poi, dopo tanto successo ed acclamazione, per l’attrice cominciò un periodo di progressivo ed inesorabile declino che ...