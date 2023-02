La Ue vuole che diamo il Reddito cittadinanza a tutti i cittadini europei

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Commissione europea ha deciso di aprire una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia mettendo nel mirino ildi. Non perché sia arrivato il momento di rimodularlo definitivamente o perché anche a Bruxelles si siano resi conto di quanti soldi siano finiti nelle mani sbagliate. No. La procedura d'infrazione è stata avviata, rischia di costare al Bel paese una bella multa in futuro, perché secondo l'Europa le condizioni poste dai nostri governi per potervi accedere sono "discriminatorie" verso idegli altri stati dell'Unione europea. Tradotto in pratica, significa che il paletto secondo cui solo chi ha residenza in Italia da almeno dieci anni può presentare la domanda per ildinon va bene. Il sussidio, nella lettura della Commissione, dovrebbe ...