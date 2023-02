La transizione energetica dipende anche dai nuovi materiali per trasportare l’idrogeno

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In costante ascesa, un’ascesa che nemmeno la pandemia ha fermato e ha, anzi, rilanciato,rappresenta la nuova frontiera della sfida climatica perché può immagazzinare e fornire grandi quantità di energia per unità di massa, senza generare emissioni di CO2 durante la combustione. Inoltre, è tra gli elementi più semplici e abbondanti in natura. Promuoverne l’uso in una serie di settori, come sostituto o in aggiunta al metano, macome propellente per le auto e soprattutto per i trasporti pesanti, darebbe un contributo fondamentale alla riduzione delle emissioni e al percorso verso la neutralità carbonica, il traguardo fissato dall’Unione europea al 2050, e rappresenterebbe un tassello importante per la creazione di comunità energetiche rinnovabili ed integrate all’interno delle nascenti Hydrogen Valley. Le controindicazioni riguardano ...