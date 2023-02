La stampa dei banner pubblicitari e perché utilizzarli

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Isono strumenti di marketing che, nonostante la concorrenza spietata della comunicazione online, riescono a rimanere sempre sulla cresta dell’onda. Uno dei motivi del successo è sicuramente ladeiche, se fatta a regola d’arte, permette di avere degli striscioni non solo esteticamente capaci di catturare l’attenzione, ma anche resistenti nel tempo. Isi usano correntemente nei punti vendita, nei centri commerciali, nei musei, nei centri congressi per la comunicazione in interno, ma anche fuori da aziende, cinema, teatri, luoghi per concerti, per una comunicazione che inizia il suo lavoro già in esterno. Come realizzare ladei...