La Sirenetta | diffuso il nuovo trailer con Halle Bailey | l’affetto per l’attrice

Dopo anni di attesa e molte polemiche, ci siamo quasi, tra tre mesi uscirà nei cinema di tutto il mondo La. Lo scorso settembre la Disney hail primo trailer e ieri ha pubblicato un nuovo assaggio dove si vedono anche il principe Eric e Ursula (la doppiatrice americana è scomparsa da ...100 giorni esatti all'uscita al cinema dell'attesissimo live - action de La, girato in parte in Sardegna e in arrivo il 26 maggio. Per l'occasione la Disney haun nuovo breve trailer sulle note di Under the Sea, con un primissimo sguardo all' Ursula di ...

Mancano 100 giorni all'uscita nelle sale cinematografiche del film La Sirenetta, interpretata dall'attrice Halle Bailey.La Sirenetta, il live action: arrivano le prime immagini del film Disney e di Ursula, la "cattiva" della storia ...