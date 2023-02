La Sirenetta | diffuso il nuovo trailer con Halle Bailey | l’affetto per l’attrice

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Inizia il conto alla rovescia per l’uscita al cinema de La, che arriverà nelle sale il 26 maggio 2023. La curiosità è tantissima, soprattutto perché si tratta di una delle storie che ha da sempre appassionato grandi e bambini, incentrata sulle vicende di Ariel, personaggio nato dalla penna di Hans Christian Andersen, che era stata già fonte di ispirazione per un cartone animato nel 1989. La protagonista è una sirena, che decide di fare un patto con una strega del mare, Ursula, per potersi trasformare in un essere umano. Questa sarà l’occasione per lei anche per innamorarsi di un umano, il principe Eric. Pur di stare al suo fianco, lei si accorda con Ursula per avere le gambe, ma finirà con il perdere la voce, che era una delle sue doti migliori. I momenti difficili non mancheranno, ma alla fine riuscirà a riaverla, oltre che a coronare il suo sogno d’amore. ...

Dopo anni di attesa e molte polemiche, ci siamo quasi, tra tre mesi uscirà nei cinema di tutto il mondo La Sirenetta. Lo scorso settembre la Disney ha pubblicato il primo trailer e ieri ha pubblicato un nuovo assaggio dove si vedono anche il principe Eric e Ursula. 100 giorni esatti all'uscita al cinema dell'attesissimo live-action de La Sirenetta, girato in parte in Sardegna e in arrivo il 26 maggio. Per l'occasione la Disney ha pubblicato un nuovo breve trailer sulle note di Under the Sea, con un primissimo sguardo all'Ursula.

La Sirenetta, live action Disney del classico animato del 1989, si mostra in un nuovo teaser in cui per la prima volta si vedono due importanti personaggi.