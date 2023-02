La Serie A muore nel silenzio della politica Il grido d' allarme di De Siervo

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In vista dell'assemblea del prossimo 24 febbraio e dell'imminente assegnazione dei diritti tv per laA, l'amministratore delegatoLega Luigi Desi dice “preoccupato” per le condizioni del sistema calcistico italiano. E afferma, in un'intervista a Repubblica, che “ci aspetta il bando per i diritti televisivi più difficile di sempre”. Le cause sembrano chiare: “Abbiamo registrato la disaffezione di Mediaset e la scelta di Sky, nell'ultimo triennio, di avere un ruolo più marginale (soltanto tre partite a giornata trasmesse, ndr)”. E le conseguenze pure: “Il danno è di circa un miliardo ogni tre anni”. Il nemico numero unocrescita del settore calcistico rimane il ben noto problemapirateria: in Italia, sembra essere ancora troppo semplice riuscire a vedere il campionato ...