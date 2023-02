In arrivo (stavolta per davvero) invece l'esonero di Davide Nicola, cheun periodo nero a ...Inzaghi è al lavoro alla Pinetina per risollevare la china dopo il pari di Marassi contro la. ...In arrivo (stavolta per davvero) invece l'esonero di Davide Nicola, cheun periodo nero a ...Inzaghi è al lavoro alla Pinetina per risollevare la china dopo il pari di Marassi contro la. ...

La Samp paga gli stipendi: penalizzazione evitata Calcio e Finanza

Sampdoria-stipendi, i giocatori rinunciano alla mensilità di dicembre per evitare il -2 di penalizzazione Corriere della Sera

Sampdoria tra pagamento stipendi e corsa salvezza: il punto della situazione GenovaToday

Calhanoglu in lacrime prima di Samp-Inter: il gesto da brividi dei tifosi Corriere dello Sport

ESCLUSIVA SI Viscogliosi: "Samp sfortunata. Un punto che non ... Sportitalia

Gli stipendi di D'Aversa e Giampaolo Sampdoria, i due ex allenatori Sulla panchina blucerchiata non siedono più da tempo. Roberto D'Aversa e Marco Giampaolo, però, sono ancora sul libro paga della Sam ...La Sampdoria tratta la risoluzione dei contratti di Roberto D ... Una mano è arrivata anche dai due tecnici, esonerati, ma tuttora a libro paga Roberto D’Aversa e Marco Giampaolo. Il primo, dopo un ...