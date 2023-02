La Russa | «Inter | mai avuta una buona stampa! San Siro come la Scala»

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ignazio La, presidente del Senato della Repubblica e tifosissimo dell’, si è espresso sulle ultime vicende legate alla squadra di Inzaghi e sul tema SanSTAMPA CONTRO ?venuto ai microfoni di Radio Nerazzurra, Ignazio Lasi è espresso dopo le critiche ai nerazzurri: «Perché questo saltare addosso a Inzaghi e all’? È una storia che si ripete sempre. L’appena sbaglia una cosa subito tutti addosso. Inzaghi lo ha detto: ‘allenare l’è la cosa più difficile’. Queste perché l’non ha mai avuto unastampa. Forse perché siamo più diversi o estroversi ma è così!». NO ALLA DEMOLIZIONE ? Poi Laha detto la sua su San: «La cosa più ...

Michele Filippi è ovviamente amareggiato per l'epilogo della gara di Asseminello, dove il suo Cagliari Primavera si è arreso 3-2 all'Inter al termine di una gara da montagne russe: 'Dobbiamo crescere ...