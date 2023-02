La Roma vince la causa con New Balance | via libera all’accordo con Adidas

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Laha ottenuto un’importante vittoria in un arbitrato internazionale ICC contro NewAthletics. Per il club giallorosso viacosìcona partire dalla prossima stagione. Come anticipato da Calcio e Finanza nelle scorse settimane, l’arbitrato era stato promosso da New, attuale sponsor tecnico della, che accusava il club L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Chi era Alberto Radius Alberto Radius, nato anel 1942, è stato uno dei più importanti ... nel 1974, Alberto Radius e Gabriele Lorenzi si unirono a Mario Lavezzi,Tempera, Gianni Dall'Aglio ...Lotteria degli scontrini, mamma da pochi giorni fa la spesa all'alimentari e100mila euro IL ...cifre così alte bisogna prenotare l'incasso direttamente agli uffici della Sisal di Milano o. ...

A Roma vince l’astensionismo: alle Torri vota appena il 27,5 per cento degli elettori Agenzia Nova

A Roma il Pd non vince nella Ztl. In Lombardia Majorino piace solo nelle grandi città AGI - Agenzia Italia

A Roma vince la strategia di Giorgia Meloni. Francesco Rocca alla prova del nove Canale Dieci

Primavera 1, Bologna di rimonta sulla Roma, l'Empoli vince il derby Sportitalia

La Roma Primavera resta in 9 e perde: il Bologna vince 3-2 in rimonta Corriere dello Sport

Splendida prestazione di Federica Brignone che nello slalom gigante dei Mondiali ha vinto la medaglia d’argento. Oro per Mikaela Shiffrin.Dopo il pareggio per 1-1 in campionato al Via del Mare contro il Lecce, la Roma di José Mourinho è chiamata a rispondere presente nell’andata dei playoff di Europa League contro il Salisburgo in progr ...