“La Repubblica” dedica una guida a Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023)unite nel 2023 sotto il segnocome un’unica grande, un’unica “Città illuminata” che si riaccende dopo la buia notte del Covid. Quella avvenuta nel 2020 è la prima nomina congiunta ae ha visto il Governo rispondere in modo positivo alle due città unite da slancio e intenti comuni per “crescere insieme”. Per un anno, e oltre,si fanno testimoni di una rinascita possibile attraverso lache non si esprime solo in un foltissimo calendario di eventi, mostre e spettacoli, ma che agisce anche da catalizzatore di un processo di rigenerazione urbana partecipata e di valorizzazione del patrimonio ...