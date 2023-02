La Pelle Conciata al Vegetale è green con la campagna Floor a Milano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il consorzio VeraItalianaalapre le porte e mette in campo una ricerca per misurare la circolarità del prodotto rispetto ai materiali alternativi. Al via unadi sensibilizzazione nelle strade di. Un disciplinare di produzione per gli associati a garanzia della qualità. Il Consorzio VeraItalianaal, che dal 1994 promuovere la tradizione dellaalin Toscana, apre le porte e mette in campo una serie di iniziative per affrontare il tema della sostenibilità a tutto tondo: una ricerca; unasui marciapiedi di, un ...

Il Consorzio VeraItalianaal Vegetale, che dal 1994 promuove la tradizione dellaal vegetale in Toscana, mette in campo una serie di iniziative per affrontare il tema della sostenibilità: una ricerca; una campagna sui marciapiedi di Milano e un disciplinare di ...Laal vegetale è il risultato di un antico processo artigianale, tramandato di generazione in generazione con poche modifiche, basato su materiali naturali: pelli, tannini, grassi e ...

Da Consorzio pelle conciata a vegetale iniziative 'green' - Lifestyle Agenzia ANSA

"Conciata al vegetale è la pelle più green" LA NAZIONE

Pelle vegetale, bio e innovativa The Way Magazine

Da Consorzio pelle conciata a vegetale iniziative 'green' Virgilio

Recupero scarti in plastica, Herambiente accelera sulle concerie ... laconceria.it

I pellami raggiungono contenuti di carbonio bio-based intorno al 95%:la fascia più alta dei materiali di origine biologica come cotone e lana ...Il Consorzio Vera Pelle Italiana Conciata al Vegetale, che dal 1994 promuove la tradizione della pelle conciata al vegetale in Toscana, mette in campo una serie di iniziative per affrontare il tema de ...