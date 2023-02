La nuova Ferrari SF-23? Il segreto nascosto per tornare a vincere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L'attesa è finita. LaSF-23 è nata ieri mattina alle 11.45, poi è scesa in pista a Fiorano per alcuni giri di esibizione di fronte a 500 tifosi in tribuna e a un centinaio assiepati dietro le recinzioni per sentire il ruggito della power unit 066/10. Un paio di giri ieri di Leclerc, altri con Sainz. Una presentazione in grande stile, prima di fare sul serio. A Maranello c'è voglia di non sbagliare un'altra volta, dopo lo step di crescita visto nella prima metà del 2022. Il sogno sono entrambi i titoli, come hanno ammesso senza nascondersi entrambi i piloti: «Dobbiamo fare meglio della stagione precedente, portare a casa più vittorie ed essere più costanti. L'obiettivo più grande saràentrambi i campionati e faremo di tutto per riuscirci», le parole di Leclerc. «Spingeremo al massimo e proveremo a prenderci ancora ...