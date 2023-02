(Di giovedì 16 febbraio 2023) A Pyongyang, in Corea del Nord, una folla depone fiori davanti alle gigantesche statue di bronzo degli ex leaderni Kim Il Sung e KimIl sulla collina Mansu. Il Paese rende omaggio e ...

Il Paese rende omaggio el'anniversario della nascita di Kim Jong Il, il defunto padre dell'attuale sovrano Kim Jong Un. 16 febbraio 2023

La Nordcorea celebra l'anniversario della nascita di Kim Jong Il - Il ... Il Sole 24 ORE

L’attesa parata militare in Corea del Nord Il Post

Almanacco 16 febbraio: santo del giorno, anniversari e curiosità Quotidiano di Sicilia

Corea del Nord, vietato chiamarsi come la figlia di Kim Jong-un Sky Tg24

Le durissime esercitazioni invernali dei soldati nordcoreani: la ... La Stampa

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto visita allo stato maggiore delle forze armate insieme alla figlia adolescente Kim Ju-ae e alla moglie Ri Sol-ju per celebrare i 75 anni della fondazione dell ...