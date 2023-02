La MOVIOLA LIVE | espulsione dubbia di Patric Rosso col VAR a Tormena del Braga | Pavlovic salta la sfida di Roma

All'Allianz Stadium, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Juve e Nantes: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAll'Allianz Stadium, Juve e Nantes si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League ...All'Olimpico, il match valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Conference League tra Lazio e Cluj: sintesi, tabellino, risultato,e cronacaAll'Olimpico, Lazio e Cluj si affrontano nel match valido per l'andata dei sedicesimi di finale della Conference League ...

Europa League e Conference League: la MOVIOLA LIVE di Roma ... Calciomercato.com

Juve-Nantes, la MOVIOLA LIVE: tutti gli episodi ilBianconero

LIVE Salisburgo-Roma - La moviola: Pavlovic-Abraham, contatto non falloso Voce Giallo Rossa

Milan-Tottenham, rivivi la MOVIOLA: Romero durissimo su Tonali ... Calciomercato.com

Lazio Cluj: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Lazio News 24

In campo quattro squadre italiane tra le 18.45 e le 21, impegnate nei playoff europei di Europa League e Conference League, Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi: 52' – Rosso col ...La Juve ospita il Nantes nell’andata degli spareggi di Europa League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve inaugura la sua avventura in Europa ...