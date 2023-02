La minaccia anarchica è reale e pericolosa

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) «Gli anarchici vogliono fare il salto di qualità uccidendo qualcuno e stanno cercando di organizzarsi per farlo. Non vanno sottovalutati, perché il rischio è concreto». È questo il commento del funzionario di Polizia Domenico Pianese segretario del sindacato Coisp rispetto alla nuova lettera della Fai (Federazione Anarchia Informale) dove sidi uccidere un manager di un’azienda che produce armi. Una fatto gravissimo che va ad aggiungere a diversi incendi e al ritrovamento di ordigni segnalati in tutto il Paese. Infatti nei giorni scorsi è stato trovato un ordigno inesploso sui tralicci di una linea ferroviaria in provincia di Roma e anche la borsa contenente polvere e proiettili trovata a Sanremo secondo le nostre fonti sarebbe opera loro. Un’escalation di violenza per togliere Alfredo Cospito dal regime del 41 bis che sarebbe degenerata a tal punto di ...