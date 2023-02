La lezione che arriva da Madrid | perché dobbiamo salvare il Servizio Sanitario Nazionale di G Gambino

Leggi su tpi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Domenica 12 febbraio alcune centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza aper difendere ilpubblicospagnolo. Una manifestazione imponente, e di enorme importanza, che ha portato per le strade della capitale almeno 250mila persone. Le immagini della folla, riunitasi per protestare contro il Partito popolare conservatore, che detiene il potere all’Assemblea legislativa della Comunità autonoma die incline a privatizzare la sanità pubblica, sono di una potenza unica. Non si vedevano da anni così tanti cittadini marciare insieme per chiedere il mantenimento del sistemaal cento per cento pubblico e universalmente accessibile dall’intera collettività. Come il Ssn italiano, anche il sistemaspagnolo è ...