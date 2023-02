La legale di Messina Denaro | Sta male Ma il carcere smentisce

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Parla di "condizioni gravi", dubita che venga sottoposto a cure adeguate. Lorenza Guttadauro, nipote edel boss Matteoe' preoccupata per la salute dello zio, il capomafia in ...

Parla di "condizioni gravi", dubita che venga sottoposto a cure adeguate. Lorenza Guttadauro, nipote edel boss MatteoDenaro e' preoccupata per la salute dello zio, il capomafia in cella dal 16 gennaio dopo trent'anni di latitanza. 16 febbraio 2023Calabria e. In estrema sintesi il nostro ruolo consiste nel preparare volontari altamente ...è stata fatta nascere nel 2009 a Biella dove tuttora ha sede, unica tra le strutture ...

Messina Denaro, legale: condizioni gravi | I medici: falso TGCOM

Messina Denaro, il legale: "E' gravissimo, non so se lo stanno curando bene" Adnkronos

Legale Messina Denaro, sta male. Ma carcere smentisce Agenzia ANSA

Messina Denaro, legale: 'Sta molto male, cella non è ambulatorio' Tiscali Notizie

Messina Denaro sta male. La sua legale: «Condizioni molto gravi, non so se lo stanno curando bene» ilmattino.it

Parla di 'condizioni gravi', dubita che venga sottoposto a cure adeguate. Lorenza Guttadauro, nipote e legale del boss Matteo Messina Denaro ...Un Tir che trasportava cassette per frutta e un camion cisterna di olio esausto si sono scontrati sull’autostrada Catania-Messina, tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia. Secondo una prima ...