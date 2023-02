La fiducia al dl benzina | l’audizione di Crosetto | il question time di Salvini | l’influenza di Meloni e il Consiglio dei ministri | il recap della giornata politica | in 60 secondi – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Alla Camera, il governo pone lae disul dl, quello che contiene la contestata misura dell’esposizione del prezzo medio dei carburanti in ogni stazione di servizio. Sempre questa mattina, il ministro Guidoribadisce la difficoltà di raggiungere il tetto del 2% del Pil per le spese militari. Al Senato,del ministro Matteo. Botta e risposta con Matteo Renzi sul potenziamento dell’aeroporto di Firenze. Poi, duro attacco del leghista allo stop ai veicoli ae diesel, a partire dal 2035. «A Bruxelles – dice -, c’è qualcuno in malafede».lo definisce «integralismo ideologico del solo elettrico» e «un regalo al gigante cinese». Ancora problemi di salute per Giorgia ...